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В Минске начался сезон покоса водной растительности

Начался сезон покоса водной растительности. Традиционно срезать подводные растения начинают с центральной части города, затем клининг проводят на оставшихся водоемах. Сейчас специалисты работают на реке Свислочь в районе Комсомольского озера, а также на Цнянском водохранилище. За день могут собрать до 15 тонн водорослей. Рост растений зависит и от погоды.

После растений достают из воды, загружают в грузовики и отправляют на переработку в компост. В прошлом году специалисты собрали более 400 тонн "подводного урожая".

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