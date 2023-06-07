В Минске начался сезон покоса водной растительности

Начался сезон покоса водной растительности. Традиционно срезать подводные растения начинают с центральной части города, затем клининг проводят на оставшихся водоемах. Сейчас специалисты работают на реке Свислочь в районе Комсомольского озера, а также на Цнянском водохранилище. За день могут собрать до 15 тонн водорослей. Рост растений зависит и от погоды.