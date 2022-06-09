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В Минске начался сезон покоса водорослей
Сезон покоса водорослей начался в столице. В первую очередь обрабатывают акватории в центре города. Сейчас, например, подводный бурьян срезают на реке Свислочь и Цнянском водохранилище. Очищают водоемы с помощью специальных уборочных комбайнов и самоходных установок: работают ежедневно. "Укос" добывают из воды, загружают в грузовик и отправляют на переработку. Кстати, убирать акварастительность начинают не раньше июня - из-за нереста рыб.
Косьба водорослей в Минске продолжится до самой осени. В среднем за сезон достают от 400 до 600 кубометров "подводного урожая". Переработанная зеленая масса идет на корм крупному рогатому скоту, также ее вносят в почву в качестве органики.
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