В Минске начался сезон покоса водорослей

Сезон покоса водорослей начался в столице. В первую очередь обрабатывают акватории в центре города. Сейчас, например, подводный бурьян срезают на реке Свислочь и Цнянском водохранилище. Очищают водоемы с помощью специальных уборочных комбайнов и самоходных установок: работают ежедневно. "Укос" добывают из воды, загружают в грузовик и отправляют на переработку. Кстати, убирать акварастительность начинают не раньше июня - из-за нереста рыб.