В Минске начался сезон сельскохозяйственных ярмарок

Старт знаменует собой открытие осенних торгов по всей стране. Запастись впрок плодами и овощами сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и частных подворий, а также купить саженцы и садовый инвентарь сегодня стало еще проще, а главное дешевле: цены на ярмарках приятные. Организаторы торговых площадок позаботились и о старшем поколении: работает доставка продукции прямо на дом. Ярмарки проходят в разных районах Минска. Самая крупная расположена у "Чижовка-Арены". Работать ярмарки будут по выходным дням с 10:00 до 16:00 вплоть до 1 ноября.