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В Минске начался суд над фигурантами масштабной сети нелегальных денежных переводов
Суд Советского района сегодня начал рассматривать дело фигурантов масштабной сети нелегальных денежных переводов. Алгоритм системы этого подпольного банкинга под названием "хавала" уже давно и активно работает в некоторых странах Азии. По данным ГУБОП, в Минске и Минской области организованная группа занималась международными денежными переводами и перевозкой денег, а также зачетом взаимных требований и обязательств. Желающий передать средства называл сумму и страну, в которую следовало перевести наличку, а представитель так называемого офиса согласовывал с организатором группы нюансы и вознаграждение за посредничество.
В прошлом году по этой схеме в Минске были осуждены два участника. Суд над последним начался сегодня - не так давно подсудимого экстрадировали из России. Фигуранту вменяют незаконную предпринимательскую деятельность, осуществляемую без специального разрешения.
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