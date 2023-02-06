В Минске начался суд над участниками мнимого кол-центра

Звонили от имени банка, ущерб - свыше полумиллиона рублей. В Минске начался суд над участниками так называемого кол-центра. На протяжении семи месяцев фигуранты звонили белорусам, представляясь сотрудниками банка, следователями или милиционерами. Под разным предлогом выманивали реквизиты платежных карт. Фигуранты настаивали, что кто-то получилдоступ к счету жертвы, а чтобы клиент не потерял деньги, нужно выполнить несколько действий. Но вместо помощи владельцы банковских карт лишались сбережений. На скамье подсудимых 5 человек. Иные фигуранты кибергруппы пока не установлены (они находятся за рубежом, их поиск продолжается). Процесс растянется на несколько месяцев. За это время 250 потерпевших со всей страны должны будут рассказать суду о преступлении по телефону. Уголовные дела возбуждены по статьям "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере", "Хищение имущества, путем модификации компьютерной информации". Одному из подсудимых еще вменяют грабеж.