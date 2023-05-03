В Минске начался суд по делу о коррупции в "Газпром трансгаз Беларусь", сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми по делу проходят три бывших топ-менеджера "Газпром трансгаз Беларусь": заместитель генерального директора по производству Андрей Шабан, начальник производственного отдела автоматизации Игорь Гедранович и начальник отдела конкурентных закупок филиала "Управление материально-технического снабжения и комплектации" Вадим Демешко. Они обвиняются в том, что, занимая указанные должности в "Газпром трансгаз Беларусь", с 2019 по 2022 год получали взятки за содействие при проведении конкурсных процедур, заключении и исполнении договоров, а также монтаже оборудования.

На скамье подсудимых также находится представитель одного из субъектов хозяйствования Тимур Клюев, которому инкриминируется дача взятки обвиняемому Игорю Гедрановичу за обеспечение побед в процедурах закупок, заключения и исполнения договоров с "Газпром трансгаз Беларусь". Общая сумма взяток составила более Br208 тыс. На стадии предварительного расследования на имущество обвиняемых стоимостью свыше Br5 млн наложен арест, ими уплачен доход, полученный преступным путем, в размере более Br88 тыс.

Андрею Шабану и Игорю Гедрановичу было предъявлено обвинение по ч.3 ст.430, Вадиму Демешко - по ч.2 ст.430, Тимуру Клюеву - по ч.2 ст.431.