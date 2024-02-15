В Минске начался суд по делу о краже средств у дольщиков ЖК "Грушевский посад"

В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела о краже средств у дольщиков ЖК "Грушевский посад", сообщает БЕЛТА.

Обвиняемыми по делу проходят два человека.

По данным следствия, директор общества "Жилстройкомплект" Илья Волох с 2016 по 2020 год заключал соглашения о строительстве жилых и нежилых помещений и договоры купли-продажи жилищных облигаций ООО "Жилстройкомплект", а полученные деньги частично расходовал на цели, не связанные со строительством. Достоверно установлено, что застройщиком привлечены, преимущественно по процентным и жилищным облигациям, денежные средства на общую сумму более 58 млн рублей, которых, согласно изученной следователями документации, полностью хватало для возведения объекта недвижимости. Всего для нецелевого использования обвиняемый Илья Волох израсходовал около 24 млн рублей.

Действия Волоха квалифицированы по ч.2 ст.240 (умышленное увеличение неплатежеспособности юридического лица, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) и ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) УК.

Расследованием установлено, что в преступлении замешана группа лиц. К краже и мошенничеству также причастен подчиненный Волоха - заместитель директора по финансам Александр Зайцев. Последний получал от Волоха имущественную выгоду за свои действия в виде повышенных окладов, объектов недвижимости, дорогостоящего служебного автомобиля.

Александр Зайцев находится в зале суда на скамье подсудимых. Илья Волох на данный момент находится за границей, в отношении него дело будет рассмотрено в рамках специального производства.

При расследовании уголовного дела следователи установили 430 потерпевших и пять субъектов хозяйствования, которым действиями директора общества "Жилстройкомплект" Ильи Волоха причинен ущерб на общую сумму более 58 млн рублей.