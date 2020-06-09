В Минске начался второй этап ремонта трамвайных путей - от станции метро «Тракторный завод» до микрорайона Серебрянка. По словам специалистов, восстановление трамвайного полотна - плановая реставрация. Вдоль путей установят дополнительный забор для безопасности дорожного движения. Кроме того, на некоторых участках ликвидируют и дефекты конструкции рельсов.



До 12 июня трамваи номер 3,6 и 7 будут идти до остановки "Станция метро "Тракторный завод". На время проведения работ в Серебрянку будет курсировать дополнительный автобусный маршрут номер 909.



