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В Минске стартовал отопительный сезон. Кто уже греется, а кто на очереди?
Марафон теплых батарей стартовал в Минске. Сегодня отопление включают в детских садах, школах, больницах, музеях, библиотеках, гостиницах и других социальных объектах. Такое решение принято в столичной мэрии.
Отапливать помещения начинают при среднесуточной температуре в течение пяти суток плюс 10 градусов и ниже. Далее на очереди жилфонд и административные здания. О сроках подачи тепла будет принято дополнительное решение в зависимости от погодных условий в Минске.
Получено 100 % паспортов готовности теплоисточников. В целом планируется подключить к системе отопления порядка 8813 жилых домов. Сегодня предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проведены все необходимые профилактические мероприятия, в том числе и ремонтные работы. Т.е. город Минск и система жилищно-коммунального хозяйства готовы к началу отопительного сезона.Стартовал отопительный сезон и в Могилевской области. Такое решение принято облисполкомом. Первыми получат тепло учреждения социальной сферы (системы образования и медицины Могилева, а также Бобруйска, Черикова и Быхова).
Вторым этапом станет подключение к отоплению жилфонда при условии, что средняя температура воздуха на протяжении пяти суток опустится ниже восьми градусов. В дальнейшем к отоплению смогут подключаться и административные здания.
Потеплели батареи и в соцобъектах Дрогичинского района Брестской области.
А в Витебской области отопление начнут включать завтра.
Фото: pixabay.com
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