В Минске стартовал отопительный сезон. Кто уже греется, а кто на очереди?

Получено 100 % паспортов готовности теплоисточников. В целом планируется подключить к системе отопления порядка 8813 жилых домов. Сегодня предприятиями жилищно-коммунального хозяйства проведены все необходимые профилактические мероприятия, в том числе и ремонтные работы. Т.е. город Минск и система жилищно-коммунального хозяйства готовы к началу отопительного сезона. Стартовал отопительный сезон и в Могилевской области. Такое решение принято облисполкомом. Первыми получат тепло учреждения социальной сферы (системы образования и медицины Могилева, а также Бобруйска, Черикова и Быхова).

Марина Толстик, гендиректор Минского городского жилищного хозяйства