В Минске начинается подготовка к Новому году - каким будет стиль и дизайн зимнего торжества в столице

Время новогодней сказки и волшебства все ближе. Настроение, безусловно, создает снежная погода и атмосфера праздничного убранства.

Минск в этом году украсят 27 зеленых красавиц. По традиции главной станет елка высотой в 30 м на Октябрьской площади. Множество шаров и фрезерованных игрушек, новогоднее убранство дополнят и пиксельные кружева. Полностью образ соберут к 8 декабря. А пока уже радуют глаз новогодние деревья в парках Павлова и Горького, у Ледового дворца и кинотеатра "Салют".

О секретах создания новогоднего образа для столицы - в репортаже Александры Гойтан.

Задолго до календарной зимы атмосфера новогодней сказки спускается на городские улицы и проспекты. Праздничный Минск искрится и сверкает в витринах и ассортименте торговых центров.

Вдохновлялись мы зимними сказками. Эти сюжеты - отсылка к зимним новогодним историям. Это и елочки, и ангелы, и снеговики. В этом году мы открылись раньше, чтобы радовать жителей столицы. Валерия Корицкая, художник-декоратор Центрального универмага г. Минска

Объемные картинки новогодних сказок и легенд разукрашены в мягких, пастельных тонах синего, белого, розового и фиолетового. Праздничная галерея из 8 витрин столичного универмага создает домашний уют с теплом семейного праздника.

"Наша задача создать людям новогоднее настроение. Конечно, символ наступающего Нового года - это дракон. Мы всегда удивляем жителей города Минска", - рассказал гендиректор Центрального универмага г. Минска Алексей Сокол.

Фотогеничность двухметровых героев уже оценили любители селфи. Некоторые уже знают, как приручить дракона, а дети без опаски сделали величественную скульптуру тактильной. К слову, присесть на хвост огнедышащего в поиске лучшего ракурса не запрещено.

Хедлайнер всех новогодних сувениров и елочных игрушек также дракон. В тренде оттенки зеленого и красного. А облик на любой вкус от малютки-дракоши до трехглавого Горыныча.

В нашем новогоднем базаре представлено порядка 10 тыс. наименований товаров. Это такие товары, как елочные шарики, подвески из различных материалов, елки, гирлянды электрические, синтетические, также мишура, сувениры, копилки. Элина Драгун, продавец Центрального универмага г. Минска

Хвойные вестники новогодних праздников уже красуются в парках Павлова и Горького, у Ледового дворца и кинотеатра "Салют". Впереди еще установка главной елки на Октябрьской площади. А всего в Минске их "вырастет" 27.

В канун зимних праздников не обойдется без волшебного преображения елей. К примеру, на площади у Белгосцирка появится 10-метровая в стиле ретро. Внешне она будет отличаться от привычной каркасной. Объемная, пушистая, с пышными лапками, словно лесная.

В новогоднем и рождественском декоре акцентными будут насыщенный красный, глубокий зеленый, королевский синий, парадный золотой и снежно-белый. Среди елочных украшений представлены россыпь шаров всех размеров, матовых и глянцевых, а также ажурных игрушек - звезд и снежинок. Из новинок можно встретить льдинки ручной работы.

Сейчас последние штрихи у творцов новогоднего антуража. Будто подмастерья Деда Мороза, они собирают пазлы для уличных украшений и елок. В ожидании своего звездного часа и пестрые новогодние панно.