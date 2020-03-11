В Минске начинают сезонную реконструкцию теплотрасс

Ограда напротив Национальной библиотеки в Минске длиной в километр - на этом участке начались подготовительные работы по реконструкции крупной столичной теплотрассы. По словам специалистов, основной этап масштабного ремонта начнется после того, как будет отключено отопление. Завершить работы планируют к началу следующего сезона.



За неисправными трубопроводами специалисты столичных теплосетей теперь наблюдают и с воздуха. Раз в год проводят аэросъемку со специальным тепловизором, который показывает износ участков теплотрасс, склонных к перегреву.



