В Минске наградили активистов ВЛКСМ и их преемников

В Минске сегодня наградили активистов ВЛКСМ и их преемников орденами комсомольской славы, ведомственными наградами Министерства образования и почетными грамотами БРСМ.

А в Национальном художественном музее Беларуси открылась тематическая экспозиция, приуроченная к 100-летию комсомола. На выставке представлено более 60 произведений, которые отражают эпоху комсомольского движения.