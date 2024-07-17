В Минске наградили лауреатов премии правительства в области качества. Какие критерии учитывались при выборе победителей

Это серьезный отбор производителей по определенным экономическим показателям, по стабильности качества выпускаемой продукции. Критерии разноплановые, комплексные: это и участие в различных мероприятиях социальной направленности, и использование систем менеджмента качества.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси