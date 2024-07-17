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В Минске наградили лауреатов премии правительства в области качества. Какие критерии учитывались при выборе победителей

В Минске наградили лауреатов премии правительства в области качества.

В основе конкурентоспособности на внешних рынках - качество продукции. Особые заслуги участников отметили 17 июля на церемонии награждения. Самым качественным производителям страны высокую награду вручил вице-премьер Петр Пархомчик. Победителями стали порядка 30 организаций, при этом больше половины из них подтвердили лидерство повторно. Премию присудили машиностроителям, ученым, строителям, производителям продуктов, представителям транспортной сферы и бизнеса.

Это серьезный отбор производителей по определенным экономическим показателям, по стабильности качества выпускаемой продукции. Критерии разноплановые, комплексные: это и участие в различных мероприятиях социальной направленности, и использование систем менеджмента качества.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси

Нынешний конкурс - юбилейный. А получить премию правительства в Год качества дает и право на использование в течение трех лет знака премии качества при маркировке своей продукции.

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