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В Минске наградили лучших педагогов - победителей в номинациях конкурса "Учитель года - 2023"
Финалисты конкурса "Учитель года Беларуси - 2023"- фундамент системы образования - заявил первый замминистра профильного ведомства Александр Баханович. В БГПУ наградили победителей в номинациях, лауреатов и участников конкурса. В течение 10 дней они проходили испытания. Педагоги состязались в публичных выступлениях, искали решения непростых ситуаций, проводили уроки, мини-уроки, давали мастер-классы для студентов.
Жизнь ставит перед системой образования новые задачи, они усложняются. В связи с этим и требования к учителю возрастают. Вместе с тем в нашей стране профессия учителя всегда являлась почетной, престижной. Государство, правительство, наш Президент, Министерство образования делают все возможное, чтобы престиж всегда был высоким. Это и создание профильных классов, и различные траектории поступления в педуниверситет для тех, кто действительно мотивирован, кто одарен, кто хочет стать учителем, наставником, педагогом
Александра Сакулевич, учитель русского языка и литературы СШ № 4 г. Минска: Дети меняются, и мы меняемся вместе с ними. Навсегда остается неизменное - это любовь к Родине, к искусству, общечеловеческие ценности, которые мы разделяем и совершенствуем.
Сергей Шаминский, учитель изобразительного искусства Довской средней школы Рогачевского района: Придя в школу, ты должен не только научить маленького гражданина, но и помочь ему. Ты должен владеть теми знаниями и умениями, которые ты несешь и даришь детям.
Кто же стал учителем года Беларуси - 2023? Узнаем сегодня вечером.Во Дворце Республики объявят победителя.
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