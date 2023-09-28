В Минске наградили лучших педагогов - победителей в номинациях конкурса "Учитель года - 2023"

Жизнь ставит перед системой образования новые задачи, они усложняются. В связи с этим и требования к учителю возрастают. Вместе с тем в нашей стране профессия учителя всегда являлась почетной, престижной. Государство, правительство, наш Президент, Министерство образования делают все возможное, чтобы престиж всегда был высоким. Это и создание профильных классов, и различные траектории поступления в педуниверситет для тех, кто действительно мотивирован, кто одарен, кто хочет стать учителем, наставником, педагогом

Александр Баханович, первый замминистра образования Беларуси