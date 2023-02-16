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В Минске наградили лучших сотрудников милиции
Сегодня, 16 февраля, в концертном зале "Верхний город" начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Михаил Гриб провел торжественный прием, где заслуженные награды получили более 80 сотрудников служб и подразделений ГУВД, родителей молодых милиционеров, активистов ветеранской организации, воинов-интернационалистов и представителей СМИ,сообщает БелТА.
Церемония награждения проводилась по нескольким номинациям. Награды удостоились лучшие сотрудники служб и подразделений ГУВД, достигшие эффективных результатов оперативно-служебной деятельности по итогам работы за прошедший год, проявившие себя молодые сотрудники со стажем службы до двух лет, родители молодых сотрудников, а также лучшие милиционеры-спортсмены, лучшие наставники, активисты ветеранской организации, воины-интернационалисты, работающие в милиции, и представители СМИ, оказавшие активное содействие столичной милиции в профилактической и просветительской работе в прошлом году.
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