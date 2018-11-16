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В Минске наградили победителей конкурса "Предприниматель года"
В числе номинантов - лучшие бизнес-проекты и самые успешные старт-апы. Среди критериев выбора - не только финансовые показатели и количество созданных рабочих мест, но также степень новаторства в деловой практике, создание оригинальной продукции, степень освоения национального и международного рынков. Лучших назвали в номинациях "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства и услуг". Были и те, кто получил награду повторно. Им присвоили титул "Почетного предпринимателя".
Конкурс "Предприниматель года" проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства. С каждым годом их количество растет. Ежемесячно на рынок выходит около 80-ти новых коммерческих организаций и 360 индивидуальных предпринимателей. О повышении уровня экономической активности малого и среднего бизнеса свидетельствует и рост налоговых выплат. За 9 месяцев они составили более трети от всех поступивших платежей.
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