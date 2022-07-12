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В Минске наградили победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2021 года"
Прошлый год оказался непростым для бизнеса, однаковсе сложности под силу белорусским предприятиям. В Минске наградили победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2021 года". В совокупности они поставили на экспорт продукцию на сумму около 15 с половиной миллиардов долларов, открыли 57 новых рынков сбыта.
Они лучшие в нашей стране с точки зрения ведения экономики. Это предприятия, которые и государственной, и частной формы собственности, с иностранными инвестициями. В этом году мероприятие проводится в 16-й раз. В финал вышло 145 предприятий, которые сделали около 30 % экспорта Беларуси в прошлом году. Сегодня мы чествуем 20 победителей, представляющих различные сферы материального производства и услуг.
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