В Минске наградили победителей республиканского конкурса "Лучший экспортер 2021 года"

Они лучшие в нашей стране с точки зрения ведения экономики. Это предприятия, которые и государственной, и частной формы собственности, с иностранными инвестициями. В этом году мероприятие проводится в 16-й раз. В финал вышло 145 предприятий, которые сделали около 30 % экспорта Беларуси в прошлом году. Сегодня мы чествуем 20 победителей, представляющих различные сферы материального производства и услуг.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты