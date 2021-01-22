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В Минске наградили победителей Республиканской молодежной премии 2020
Это лучшие белорусы, которые своими достижениями в культуре, науке, спорте, индустрии моды и блогосферы громко заявили о себе в уходящем году. Всего на "Молодежную премию" поступило 2300 заявок. Наибольшее количество пришло от спортсменов и музыкантов. К слову, сегодня победителей определили в 10 номинациях.
Молодежная премия проходит в стране во второй раз. В этом году церемония "погрузила" участников праздника в атмосферу космоса, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.
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