В Минске наградили суперфиналистов конкурса "Учитель года - 2020"

Суперфиналистов республиканского конкурса "Учитель года - 2020" наградили сегодня в Белорусском государственном педагогическом университете. 8 наставников стали лучшими среди 56 участников со всех уголков страны. Позади 10 дней испытаний: визитка, уроки в незнакомом классе, пресс-конференция. Профмастерство педагогов оценивало жюри: это 50 человек, среди которых доктора наук и учителя-практики. К слову, в канун Дня учителя почетными грамотами и цветами наградили также лучших преподавателей-предметников со всех уголков страны.