В Минске наградили волонтеров движения "Доброе сердце" за доставку рецептов и продуктов пожилым людям во время пандемии. Торжественная церемония состоялась в столичной Ратуше. В списке лучших 82 человека. К слову, на протяжении всего периода пандемии активисты разнесли почти 15 тысяч медицинских рецептов и помогли более 500 пенсионерам. А в медучреждения привезли свыше 2 тысяч литров антисептика.