Найти свободное парковочное место в Минске поможет приложение

В Минске водителям найти свободное место станет проще. Им поможет приложение. "Разрабатываем систему по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест в городе, чтобы человек мог эффективно планировать свой маршрут. В ближайшее время опробуем разработку на нескольких улицах в центре города, чтобы посмотреть, какой функционал нужен, чтобы масштабировать проект на весь Минск", - сказал заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич.



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