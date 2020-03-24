ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Найти свободное парковочное место в Минске поможет приложение

Найти свободное парковочное место в Минске поможет приложение

В Минске водителям найти свободное место станет проще. Им поможет приложение. "Разрабатываем систему по информированию водителей о наличии свободных парковочных мест в городе, чтобы человек мог эффективно планировать свой маршрут. В ближайшее время опробуем разработку на нескольких улицах в центре города, чтобы посмотреть, какой функционал нужен, чтобы масштабировать проект на весь Минск", - сказал заместитель директора по развитию КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Павел Петрулевич.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все