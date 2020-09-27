В Минске неизвестный на улице Сердича избил 71-летнего мужчину из-за голоса на выборах

В последнее время сторонники перемен свою позицию отстаивают все радикальнее. И главным аргументом становятся кулаки. В Минске неизвестный возле одного из домов на улице Сердича избил 71-летнего мужчину. Причиной томустало разногласие по событиям, происходящим в стране. Спросил, за кого голосовал, и стал избивать. Притом что дедушка действительно просто гулял в парке. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Назначена судебно-медицинская экспертиза.Личность подозреваемогопока не установлена, его разыскивают.



