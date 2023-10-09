В Минске нетрезвый водитель сбил работника аварийной службы. ДТП произошло 7 октября около 5 утра на путепроводе на пересечении улиц Маяковского и Денисовской. 44-летний водитель автомобиля Skoda не заметил рабочего, который находился в первой полосе рядом со спецтранспортом, обслуживающим контактную троллейбусную сеть.