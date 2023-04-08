В Минске нетрезвый водитель съехал в Свислочь

По предварительным данным, сегодня утром в 5:40 у здания № 4/42 по улице Тростенецкой 38-летний водитель автомобиля Opel не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. После этого машина выехала за пределы проезжей части и съехала в Свислочь.Об этом сообщаетБЕЛТА со ссылкой на информациюУГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Во время происшествия в авто находился водитель и пассажир. После падения машины в воду они не пострадали и самостоятельно смогли покинуть авто. После этого бригада скорой медицинской помощи госпитализировала участников аварии для дальнейшего обследования.

Для работы на месте происшествия были привлечены сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД столицы, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

После разбирательства было установлено, что водитель и пассажир на момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медицинского освидетельствования в организме водителя выявлено более 1,8 промилле алкоголя, а у пассажира - более 1,7.