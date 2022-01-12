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В Минске ночью минус 19°C - лучше отложить поездки на дизельном авто

До 19 градусов ниже нуля - похолодает сегодня ночью. При возможности водителям дизельных авто рекомендуют отказаться от поездок. В ГАИ сообщают, что из-за морозов могут возникнуть проблемы с двигателем. В случае, если серьезная неисправность возникла в дороге, следует набирать на линию 102. На помощь приедет ближайший наряд дорожно-патрульной службы.

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