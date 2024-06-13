В Минске обновляются путепроводы: где сейчас идет активная стадия работ?

Масштабный план реставрации надземных магистралей составлен на несколько лет вперед. Сейчас активная стадия работ - на развязке по улице Карла Либкнехта, также заменой пролетающих построек занимаются на Долгобродской. Работы проводят максимально оперативно, при этом движение трафика не ставят на паузу.