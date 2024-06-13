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В Минске обновляются путепроводы: где сейчас идет активная стадия работ?

Сотни квадратных метров нового асфальта, тонны металлических балок и бетонные опоры с современными датчиками уровня износа.

Масштабный план реставрации надземных магистралей составлен на несколько лет вперед. Сейчас активная стадия работ - на развязке по улице Карла Либкнехта, также заменой пролетающих построек занимаются на Долгобродской. Работы проводят максимально оперативно, при этом движение трафика не ставят на паузу.

Илья Цветков присоединился к инспекции путепроводов столицы. Подробности в видео.

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