В Минске обновят площадку у Дворца спорта

В Минске идет обновление одной из главных праздничных площадок под открытым небом. Масштабные работы развернулись у Дворца спорта. Сейчас старое асфальтобетонное покрытие меняют на плитку. Также реконструкция коснется бортового камня. Уже заменили ливневую коммуникацию, а электрическую приспособили под выездную торговлю и установку новогодней елки.