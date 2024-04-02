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В Минске обновят площадку у Дворца спорта

В Минске идет обновление одной из главных праздничных площадок под открытым небом. Масштабные работы развернулись у Дворца спорта. Сейчас старое асфальтобетонное покрытие меняют на плитку. Также реконструкция коснется бортового камня. Уже заменили ливневую коммуникацию, а электрическую приспособили под выездную торговлю и установку новогодней елки.

В плане благоустроить почти 5,5 тыс. кв. м.Для прогулок площадка откроется уже в мае. После на этой территории выставят стильные деревянные домики для торговли на постоянной основе.

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