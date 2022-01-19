В Минске оборудовано семь мест для крещенских окунаний

Праздничные богослужения и освящение воды с самого утра проходят во всех православных храмах Беларуси. Один из двенадцати главных церковных праздников связывают с крещением Христа в реке Иордан. В минском Всехсвятском храме верующие могут набрать воды и здесь же окунуться в купель. Считается, что крещенская вода имеет чудодейственные свойства и способна исцелять от болезней.