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В Минске обсудили направления сотрудничества Беларуси с Москвой
Промышленность, бизнес, культурная и социальная сферы. В Минске обсудили направления сотрудничества Беларуси с Москвой. К слову, общий товарооборот в этом году между Москвой и Беларусью составил больше $ 3,5 млрд. Сегодня особенно внимательно изучили объемы поставок в Россию общественного транспорта белорусского производства, а также белорусских лифтов и другого оборудования. Стороны также поделились опытом в сфере образования и гуманитарного сотрудничества, наметили наращивание количества совместных проектов в 2022 году. Для гостей из Москвы проведут экскурсию в Парке высоких технологий и в инновационном центре "Горизонт". Также представители московской делегации примут участие в возложении венка к монументу Победы.
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