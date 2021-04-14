В Минске обсудили новую редакцию Кодекса об образовании

В Беларуси продолжается обсуждение новой редакции Кодекса об образовании. В дискуссию вовлечены представители власти, педагоги, родители, чтобы рассмотреть назревшие изменения с разных углов. Встреча прошла в Октябрьском районе столицы. На обсуждении - около 20 пунктов, которые были внесены в том числе родителями, среди них дистанционное обучение, переход на всеобщее среднее образование, а также пункт о порядке предоставления информации об учебном процессе.



Конечно, это и вопросы либерализации процесса - учитель-ученик-родитель. Чтобы ученики могли спокойно учиться, родители были уверены, что их научат, а учитель уверен, что в его работу не вмешаются, и он будет выполнять свои обязанности.



Напомним, родительское сообщество было взбудоражено интерпретацией пункта в некоторых телеграм-каналах: якобы, согласно новому документу, родителей ограничат в правах. Однако по факту меняется только регламент предоставления информации. Например, учреждение образования будет обозначать даты, когда родитель сможет обратиться за информацией, чтобы не мешать учебному процессу.



