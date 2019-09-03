В Минске обсудят методы борьбы с терроризмом при помощи новых технологий

В Минске сегодня стартует международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". Главная задача не только выявить природу угроз, но и найти способ их предотвращения, развить региональные и глобальные связи по предотвращению атак.

А также секретариат структур ООН, ОБСЕ, Интерпола, ОДКБ, ЮНЕСКО, СНГ, ШОС и других организаций. Первые две подобные конференции прошли в Таджикистане и Монголии. В будущем еще проведут в Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах и Австрии. По итогу всех конференций в июле 2020 года в Нью-Йорке сформируют общую концепцию.