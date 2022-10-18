В Минске обсудят новые программы по преодолению последствий аварии на ЧАЭС

Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассмотрят реализацию и разработку новых программ по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании Комиссии Парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды, которое пройдет 25 октября в Минске, сообщает БелТА .

"Депутаты рассмотрят вопрос о результатах выполнения в первом полугодии 2022 года мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, - рассказали в пресс-службе. - Также будет обсужден вопрос о подготовке мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на 2023 год и вопрос о ходе подготовки проекта концепции программы совместной деятельности Беларуси и России в рамках Союзного государства по преодолению негативных последствий вследствие аварии на Чернобыльской АЭС".