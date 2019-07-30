В Минске обсуждают эффективные методы борьбы с торговлей людьми в виртуальной среде

Эффективные методы борьбы с торговлей людьми в виртуальной среде обсуждают сегодня в Минске. В специальном семинаре принимают участие представители правоохранительных органов Беларуси, Латвии, Литвы, Молдовы, Украины и Эстонии, а также специалисты в области раскрытия преступлений в сфере информационных технологий ОБСЕ, Интерпола, компетентных структур Великобритании, Италии, США и Франции. ОБСЕ инициировала проведение переговоров по актуальной проблеме современности именно в Минске, отметив активную роль Беларуси в мобилизации международных усилий по противодействию торговле людьми.