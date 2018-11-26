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В Минске обсуждают, как выявлять преступные денежные потоки в Интернете
В эти дни в Минске белорусские и международные эксперты от ОБСЕ обсуждают, как выявлять преступные денежные потоки в Интернете. В столице проходит семинар по борьбе с коррупцией и финансовыми преступлениями, осуществляемыми с использованием новых технологий. Как отмечают участники форума, биткоинами сегодня активно пользуются мошенники, наркодилеры и даже террористы, которые с помощью криптовалют пытаются скрыть источники финансирования своей деятельности. Как выявлять подобные финансовые потоки и бороться с Darknetом - предложили белорусские сотрудники финансовой милиции.
"Самая основная проблема в данной сфере - это деаномизация участников таких платежей. В Республике Беларусь есть определенные наработки. Сегодня они будут представлены на данном семинаре плюс та информация, которую мы получим от зарубежных экспертов, их опыт. Я думаю, объединив это, можно будет давать какие-то рекомендации".
"Когда мы с вами передаем друг другу наличные, этого никто не видит, в каждой валюте нет датчика, который передает сигнал. Точно также и криптовалюта. Они невидимые, когда они находятся в обращении в виртуальном мире. Но вы не купите за биткойны дом, вы не купите за биткоины машину. Все равно преступникам нужно возвращаться в реальный мир, и в этот момент они уязвимы".
Показательный пример, как бороться с незаконными сделками с криптовалютами, накануне продемонстрировали наши правоохранители. В Беларуси пресечена первая попытка дачи взятки биткоинами. Однако уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество", поскольку посредник не передал взяткополучателю незаконное вознаграждение.
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