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В Минске обсуждают сближение законодательства Беларуси и России в сфере физической культуры и спорта

Развивать спорт вместе в рамках Союзного государства. Семьдесят четвертое заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства - сегодня стартовало в Минске. На повестке - сближение законодательства двух стран в сфере физической культуры и спорта. Что особенно актуально в виду отстранения российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Поиск альтернативных вариантов в каждом виде спорта - важная задача семинара. А хороший пример - Спартакиада для детей - проект, который реализуется в рамках Союзного государства с 2003 года. Отметим, что на 2024 год включена матчевая встреча по легкой атлетике между белорусскими и российскими спортсменами.

Сегодня мы обсуждаем два больших блока - это гармонизация законодательства России и Беларуси в сфере физической культуры и спорта, для того чтобы мы разговаривали на одном языке, чтобы у нас были единые подходы. Мы говорим о расширении тех возможностей, которые есть у нас в рамках проводимых мероприятий Союзного государства. А те санкции, которыми нас пытаются давить, они в какой-то момент прекратятся, и наши спортсмены должны быть готовы показывать высокие результаты и представлять наши страны, Россию и Беларусь, на международной арене.
Артем Туров, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму
Спортсмены - это лидеры общественного мнения во многом. Их позиция и понимание ситуации отражается в обществе и в мире, поэтому на них оказывается такое давление. Наша задача законодательно - ограничить давление на спортсменов. И создать справедливые возможности для настоящего олимпийского спорта, так как это закладывалось еще в Древнем Риме, Древней Греции, где зарождалось олимпийское движение.
Сергей Клишевич, зампредседателя комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму
Это парадокс. Республика Беларусь, которая не ведет никаких военных действий, под спортивными санкциями находится уже много лет. А сегодня страны, ведущие активные военные действия, никто против них никаких санкций не обсуждает.
Елена Богдан, заместитель государственного секретаря - член Постоянного комитета Союзного государства

Заседание в Национальном олимпийском комитете Беларуси продолжится завтра. Также в рамках культурной программы участники семинара посетят спортивные объекты белорусской столицы.

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