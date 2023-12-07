3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске обсуждают сближение законодательства Беларуси и России в сфере физической культуры и спорта
Развивать спорт вместе в рамках Союзного государства. Семьдесят четвертое заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства - сегодня стартовало в Минске. На повестке - сближение законодательства двух стран в сфере физической культуры и спорта. Что особенно актуально в виду отстранения российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Поиск альтернативных вариантов в каждом виде спорта - важная задача семинара. А хороший пример - Спартакиада для детей - проект, который реализуется в рамках Союзного государства с 2003 года. Отметим, что на 2024 год включена матчевая встреча по легкой атлетике между белорусскими и российскими спортсменами.
Сегодня мы обсуждаем два больших блока - это гармонизация законодательства России и Беларуси в сфере физической культуры и спорта, для того чтобы мы разговаривали на одном языке, чтобы у нас были единые подходы. Мы говорим о расширении тех возможностей, которые есть у нас в рамках проводимых мероприятий Союзного государства. А те санкции, которыми нас пытаются давить, они в какой-то момент прекратятся, и наши спортсмены должны быть готовы показывать высокие результаты и представлять наши страны, Россию и Беларусь, на международной арене.
Спортсмены - это лидеры общественного мнения во многом. Их позиция и понимание ситуации отражается в обществе и в мире, поэтому на них оказывается такое давление. Наша задача законодательно - ограничить давление на спортсменов. И создать справедливые возможности для настоящего олимпийского спорта, так как это закладывалось еще в Древнем Риме, Древней Греции, где зарождалось олимпийское движение.
Это парадокс. Республика Беларусь, которая не ведет никаких военных действий, под спортивными санкциями находится уже много лет. А сегодня страны, ведущие активные военные действия, никто против них никаких санкций не обсуждает.
Заседание в Национальном олимпийском комитете Беларуси продолжится завтра. Также в рамках культурной программы участники семинара посетят спортивные объекты белорусской столицы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все