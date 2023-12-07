В Минске обсуждают сближение законодательства Беларуси и России в сфере физической культуры и спорта

Сегодня мы обсуждаем два больших блока - это гармонизация законодательства России и Беларуси в сфере физической культуры и спорта, для того чтобы мы разговаривали на одном языке, чтобы у нас были единые подходы. Мы говорим о расширении тех возможностей, которые есть у нас в рамках проводимых мероприятий Союзного государства. А те санкции, которыми нас пытаются давить, они в какой-то момент прекратятся, и наши спортсмены должны быть готовы показывать высокие результаты и представлять наши страны, Россию и Беларусь, на международной арене.

Артем Туров, председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму