В Минске обсуждают защиту детей от негативной информации

Оценить эффективность законодательства и выслушать инициативы. Сегодня постоянная комиссия Палаты представителей по правам человека проводит круглый стол. Тема обсуждения - "Практика применения законодательства в сфере защиты детей от негативной информации". Напомним, 1 июля 2017 года вступил в силу закон, касающийся вопросов защиты несовершеннолетних от контента, который причиняет вред их здоровью и развитию. Спикеры отметили, что в современном мире особенно важно оградить подростков от равнодушия и жестокости.

Со своей стороны постоянная комиссия Палаты представителей по правам человека готова поддержать любые инициативы, направленные на реализацию прав ребенка.