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В Минске объявлен план "Непогода" из-за сильного снегопада
Минск накрыл снегопад. С самого утра в столице метель, объявлен план "Непогода". Транспорт ходит с задержками, коммунальные службы работают в усиленном режиме, на дорогах пробки. По прогнозам снег будет идти весь день, действует оранжевый уровень опасности.
К снегопаду в январе многие, видимо, были не готовы. Такие изменения в погоде - настоящее испытание для водителей. На термометре то плюс, то минус 10, то метель, как сегодня. Из-за этого 18 января "стоял" весь Минск.
В Минске в 9 утра были максимальные пробки - 10 из 10 баллов. Ближе к 12 часам дня ситуация немного улучшилась, и заторы уже оцениваются в 7 баллов.
Почти во всех областях Беларуси, за исключением Гродненской, где снега сегодня меньше всего, введен план "Непогода". Это значит, что работают дорожные службы. Водителям стоит учесть это перед выездом, а во время движения соблюдать скоростные режимы, избегать резкого торможения, не оставлять свои автомобили вдоль проезжей части, чтобы не мешать проезду техники.
Пешеходам также стоит учитывать всю сложную ситуацию - водители не могут резко затормозить. Поэтому лишний раз не стоит выходить на дорогу, не убедившись в безопасности.
Более 2 тыс. дорожников работают сегодня в Минске. Задействовано 190 единиц различной техники. В ЖКХ напомнили, что любой желающий может получить инвентарь и помочь коммунальщикам.
Синоптики на сегодня объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра и снегопада. Прогнозируется, что метель продолжится весь день. Температура отнюдь не крещенская - от плюс 3 до минус 4 °С. Завтра ожидается ее снижение до минус 8 °С. Поэтому окунание для тех, кто планирует его совершать, должно пройти мягко.
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