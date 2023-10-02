В Минске очередь нуждающихся в жилье имеет явную тенденцию к снижению

В столице очередь нуждающихся в жилье наибольшая по численности среди остальных регионов Беларуси. Обозначилась, однако, явная постоянная тенденция к снижению ее роста. На сегодня в очереди состоят 177,6 тыс. семей. О работе по улучшению жилищных условий нуждающихся, в том числе многодетных семей, на оперативном совещании в мэрии рассказала начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич, сообщаетБЕЛТА.

Из 177,6 тыс. семей, нуждающихся на сегодня в жилье, 4274 - многодетные. Елена Лукашевич обратила внимание, что эта очередь также сокращается. В прежние годы в отчетный период она составляла 5,5-5,7 тыс. семей. Снижение, по словам начальника управления жилищной политики Мингорисполкома, говорит о планомерной работе по удовлетворению потребности в жилье данной категории.

Несколько увеличилось, однако, число лиц, имеющих право на социальное жилье. В этой очереди состоят 1735 человек. Еще почти 22,5 тыс. человек имеют право на государственную поддержку в виде льготных кредитов или субсидий при строительстве жилья.

Как отметила Елена Лукашевич, на текущий год правительством Минску были доведены задания по строительству жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий в размере 170 тыс.кв.м, из них 160 тыс.кв.м с господдержкой. Также была поставлена задача улучшить жилищные условия не менее 1 тыс. многодетных семей. "Директива Президента №8 установила параметры, по которым многодетные семьи должны направляться на такое строительство в течение года с момента включения в отдельные списки. Данная норма Мингорисполкомом соблюдается", - уточнила начальник управления жилищной политики Мингорисполкома.

Формы улучшения жилищных условий остались прежними. Они многочисленны: предоставление жилых помещений государственного жилищного фонда (арендное и социальное жилье), долевое жилищное строительство в Минске, Смолевичах, других малых городах.

Елена Лукашевич выразила сожаление, что пока не сданы новые жилые арендные и социальные дома для нужд городской очереди, поэтому администрации районов столицы работают с освобождаемым жилым фондом. На сегодня за счет освобождаемого фонда администрациями районов предоставлены 77 жилых помещений социального пользования и 237 арендных квартир, из которых 43 были предложены гражданам без проведения ремонта в рамках указа №112 "Об особенностях использования арендного жилья" и нашли своих нанимателей.

Пристальное внимание главы государства и руководство города вызывает такая категория нуждающихся, как дети-сироты. Для их быстрого обеспечения жильем был предпринят ряд мер по увеличению количества предлагаемых вариантов жилья в столице. В соответствии с законодательством сироты должны обеспечиваться социальным жильем в течение пяти лет после достижения совершеннолетия либо, по их желанию, в течение года после окончания высшего учебного заведения. На сегодня в Минске детям-сиротам уже предоставлены 59 социальных квартир. Как пояснила Елена Лукашевич, по законодательству квартиры, предоставляемые данной категории нуждающихся, могут быть только однокомнатными. Каждая подходящая освобождаемая квартира в администрациях районов направляется на удовлетворение нужд данной очереди.