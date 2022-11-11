В Минске одна за другой "вырастают" новогодние елки

Белорусская столица готовится к зимним праздникам.За 50 дней до Нового года елки в городе. Зеленые конусы устанавливают в разных районах Минска. Символ главного зимнего праздника уже "вырос" в парке Горького. Эстафету подхватывают и в микрорайонах: новогоднее дерево установили в Брилевичах. Всего же в столице появится более 30 елок. Полностью новогодний декор город примерит к 15 декабря.