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В Минске огласили приговор четверым "спортикам"

В Минске сегодня огласили приговор "спортикам".В мире наркобизнеса так называют вышибал, которые расправляются с теми, кто пытается кинуть наркошопы. На скамье подсудимых оказались четверо парней от 17 до 22 лет. Год назад ребята искали подработку в интернете - им и предложили избивать провинившихся наркокурьеров за деньги. Куратор в интернете сбрасывал локации и имена закладчиков. Видеосъемку избиений вели в качестве доказательства проведенной "беседы", чтобы получить деньги.

Действия подсудимых были квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса: истязание, в том числе в отношении несовершеннолетних, разбой, совершенный группой лиц, причинение тяжких телесных повреждений и угроза убийством. Несмотря на то что подсудимые не продавали наркотики, они были связаны с наркогруппировкой, выполняя задачи куратора, а значит их действия были квалифицированы как незаконный оборот наркотиков, совершенный группой лиц.

Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы от 11 до 11,5 лет, двум из которых назначено дополнительное наказание в виде штрафа - 4 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил. В ходе судебного заседания подсудимые свою вину не признали.
Оксана Дудко, старший помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска

Адвокаты подсудимых заявили, что будут обжаловать приговор.

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