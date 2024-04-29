В Минске огласили приговор четверым "спортикам"

В Минске сегодня огласили приговор "спортикам".В мире наркобизнеса так называют вышибал, которые расправляются с теми, кто пытается кинуть наркошопы. На скамье подсудимых оказались четверо парней от 17 до 22 лет. Год назад ребята искали подработку в интернете - им и предложили избивать провинившихся наркокурьеров за деньги. Куратор в интернете сбрасывал локации и имена закладчиков. Видеосъемку избиений вели в качестве доказательства проведенной "беседы", чтобы получить деньги.