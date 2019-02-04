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В Минске ограничивают движение в связи со строительством третьей линии метро

До 15 февраля для движения транспорта будет закрыта улица Жуковского - от Могилевской до Воронянского.

В связи с этим изменится движение автобусов № 24, 65 и 4-Д. Маршрутные такси также поедут в объезд.

Именно на этом участке сейчас строят новую станцию метро - "Жуковского". Ее и планируют открыть одной из первых. Напомним, третья линия свяжет Зеленый Луг и Курасовщину.

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