В Минске на несанкционированные акции вышло около 20 тысяч человек

Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях около 20 тысяч человек все же собрались на свою акцию, организованную призывами определенных телеграм-каналов.







Очевидный факт того, что в толпе могут быть провокаторы и люди с самыми разными намерениями, к сожалению, не остановил некоторых родителей, которые брали на незаконную акцию в том числе и маленьких детей. Подобные действия вызывают как минимум недоумение, ведь в толпе может произойти все что угодно. Зачем подвергать риску и втягивать в политику маленьких белорусов? Только с виду эти протесты были мирными. Когда стало понятно, что какой-то внятной повестки нет, в рядах протестующих отчетливо начали звучать призывы идти на Дворец Независимости.

