3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минске на несанкционированные акции вышло около 20 тысяч человек
Сегодняшний воскресный день в целом по стране прошел спокойно. Однако в Минске несмотря на активные предупреждения милиции об опасности провокаций и недопустимости участия в незаконных мероприятиях около 20 тысяч человек все же собрались на свою акцию, организованную призывами определенных телеграм-каналов.
Очевидный факт того, что в толпе могут быть провокаторы и люди с самыми разными намерениями, к сожалению, не остановил некоторых родителей, которые брали на незаконную акцию в том числе и маленьких детей. Подобные действия вызывают как минимум недоумение, ведь в толпе может произойти все что угодно. Зачем подвергать риску и втягивать в политику маленьких белорусов? Только с виду эти протесты были мирными. Когда стало понятно, что какой-то внятной повестки нет, в рядах протестующих отчетливо начали звучать призывы идти на Дворец Независимости.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера