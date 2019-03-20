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В Минске определены 9 парковок для автохлама
Бороться с автохламом по-новому. В одном из районов столицы появится единый оператор, который отвечает за вывоз и хранение оставленных на улицах города машин. Также в Минске определены 9 парковок в спальных районах, куда будут автохлам эвакуировать. Кроме того, начнет действовать и автоматизированная система учета.
Всего в столице, согласно подсчетам специалистов, почти 5 тысяч единиц транспорта, который не эксплуатируется. Такие машины нередко занимают парковки во дворах, газоны или проезды.
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