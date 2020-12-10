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В Минске определены площадки для открытых катков и лыжных трасс
Для любителей зимнего активного отдыха. В Минске определили площадки для открытых катков. В этом году планируют залить более полусотни уличных ледяных арен. Среди них - почти 30 хоккейных коробок. Пока идет подготовка площадок. Наибольшее количество катков в этом зимнем сезоне появится в Советском и Центральном районах столицы, а хоккейных коробок - в Центральном и Фрунзенском.
Активно идет в столице и подготовка лыжных трасс. В этом году в городе их будет 16, общей протяженностью почти 30 километров.
Что касается катков, они будут готовы для заливки только после морозов и устойчивой минусовой температуры.
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