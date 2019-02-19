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В Минске определили победителей городского этапа конкурса "Энергомарафон"

В течение года учащиеся школ, гимназий, лицеев и колледжей разрабатывали проекты энергосберегающих технологий, рисовали тематические плакаты и создавали образовательные фильмы. О правилах использования и экономии энергоресурсов рассказали в творческой форме.

Победители представят Минск в финале республиканского конкурса "Энергомарафон", который в этом году пройдет в конце марта в Гродно.

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