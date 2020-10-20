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В Минске оптимизируют движение автобусов, троллейбусов и электробусов

Общественный транспорт Минска переходит на осенне-зимний режим работы. Переход на новое расписание сменил количество наземного транспорта в столице: в пиковые часы в городе работает более тысячи автобусов, 600 троллейбусов и почти 100 трамваев. Одновременно активно развивают передовые технологии. На остановочных пунктах в столице установлено 450 электронных табло, активно размещаются QR-коды для сканирования пассажирами всей информации о маршрутах.

Продолжают оптимизацию движения на оживленных артериях города. Для решения проблемы пробок сейчас в столичном районе Каменная Горка разрабатывается проект развязки в районе улицы Налибокской - для второго выезда из Минска.

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