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В Минске опять заработает автовокзал "Восточный"
В Минске опять открывают автовокзал "Восточный" после четырех лет консервации. Это здание в классическом стиле советского конструктивизма, создано в начале 80-х годов, закрылось из-за невостребованности. После ввода в эксплуатацию автовокзала "Центральный" основной объем перевозок переместился туда. Но сейчас появилась необходимость восстановить работу автовокзала в районе улицы Ванеева и проспекта Рокоссовского. На "Центральном" стало тесно автобусам и маршрутным такси, а на "Восточном" как раз есть подходящая площадка.
Вокзал "Восточный" начнет принимать первых пассажиров уже в этом месяце и будет обслуживать пассажиров, которые едут в могилевском и гомельском направлениях, а также в населенные пункты недалеко от Минска. Это Сокол, Стайки и Сосны.
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