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В Минске организован проект "Музейные лабиринты. Время семейных открытий"
Объединить семью и популяризировать музейное дело. В Минске организован проект "Музейные лабиринты. Время семейных открытий". Акция охватила шесть объектов - литературные музеи Янки Купалы и Петруся Бровки, Музей истории Великой Отечественной войны, театральной и музыкальной культуры, а также "Белорусский домик". Музеи предложат единую цену билета для всей семьи. На финише проекта участников ждут призы.
Вступить в конкурсный проект "Музейные лабиринты" можно в любой момент. Для этого достаточно прийти в один из шести музеев - участников акции и получить "паспорт музейного путешественника". Проект продлится до 23 мая.
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