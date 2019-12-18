В Минске освещение пешеходных зон могут оснастить датчиками движения

Ночью фонари будут работать на 20 % от своей мощности. "Надо более рационально расходовать электроэнергию. Когда появится человек или во двор заедет машина, датчики движения среагируют и фонари зажгутся ярче", - отмечает директор Минскгорсвета Славомир Гриневич. В качестве эксперимента инициативу уже реализовали на улице Платонова.



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