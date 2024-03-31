В Минске отключали подсветку на знаковых зданиях города

Беларусь присоединилась к международной акции "Час Земли". В Минске отключили подсветку Национальной библиотеки, Белгосцирка, Большого театра. Также освещение убрали в комплексах "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", на стадионе "Динамо".

"Час Земли" - самая массовая экологическая общественная акция. К ней ежегодно присоединяются свыше 2 млрд человек и тысячи предприятий из 190 стран. Экономия энергии не является главной целью "Часа Земли", куда важнее готовность каждого внести свой вклад в благополучие планеты, изменив ежедневные привычки.